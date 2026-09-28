Padre denuncia brutal ataque contra su hijo dentro de colegio

Un padre de familia denunció que su hijo de 13 años fue atacado con un cúter por otro estudiante dentro de su colegio, luego de intervenir para defender a una compañera que, según su versión, era hostigada por el agresor. El hecho ocurrió el 26 de agosto y dejó al menor con varias heridas, entre ellas una profunda lesión en la pierna que requirió decenas de puntos de sutura.

De acuerdo con el relato del padre, el día anterior al ataque el estudiante señalado como agresor ya había mostrado el cúter y proferido amenazas durante un trabajo escolar. Al día siguiente, habría comenzado a insultar a la menor y, cuando el adolescente intentó detenerlo, sacó nuevamente el objeto y lanzó un ataque que terminó hiriendo al joven. El padre asegura contar con audios en los que el estudiante reconoce que su intención inicial era agredir a la compañera.

La familia cuestiona además la respuesta recibida tras el incidente. El padre sostiene que su hijo no recibió primeros auxilios adecuados en el colegio y que, posteriormente, tuvo dificultades para formalizar la denuncia ante la Policía. También afirmó haber recibido amenazas por parte del padre del otro menor, quien presuntamente le habría dicho que tenía un arma de fuego en su vivienda. La familia asegura que los gastos médicos y terapias han generado una difícil situación económica.

CONTINÚA EN RECUPERACIÓN

El menor continúa en recuperación y requiere terapia por las lesiones sufridas. Según el reporte, el Ministerio de la Mujer tomó conocimiento del caso y ofreció apoyo psicológico y legal a la familia. Los padres del adolescente piden que se asuman los gastos derivados de la atención médica y que se investigue lo ocurrido para evitar nuevos episodios de violencia dentro del centro educativo.