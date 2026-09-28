Fuertes vientos derriban enorme panel publicitario y causan daños en Tarapoto

Las fuertes lluvias acompañadas de intensos vientos provocaron diversos daños en la ciudad de Tarapoto y zonas cercanas. Uno de los hechos que generó mayor preocupación entre los vecinos fue la caída de un enorme panel publicitario ubicado en la calle Lima, cuya estructura terminó bloqueando el paso de vehículos y peatones.

Tras el incidente, equipos de emergencia acudieron rápidamente a la zona para retirar la estructura y controlar la situación. Como medida de prevención, durante la tarde se restringió el tránsito vehicular en este sector, mientras la empresa responsable del panel intervenía para solucionar los daños ocasionados por las condiciones climáticas.

La tormenta también dejó afectaciones en otros puntos de Tarapoto. En la calle Tomás Villacorta, ubicada en el sector Partido Alto, el techo de una vivienda colapsó debido a la intensidad de las lluvias y los fuertes vientos registrados durante la jornada.

EMERGENCIA CLIMÁTICA

Asimismo, la emergencia climática obligó a un helicóptero a realizar un aterrizaje de emergencia en una zona de Pinto Recodo. Las autoridades y equipos de respuesta permanecieron atentos ante posibles nuevas afectaciones provocadas por las condiciones meteorológicas en la zona.