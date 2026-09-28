¡Hay dos heridos! Atacan a balazos a bus de la empresa Machu Picchu en el Cercado de Lima

Un conductor y una pasajera resultaron heridos luego de que extorsionadores dispararan sin piedad contra un bus de la empresa Machu Picchu S.A., que cubre la ruta Chorrillos-Carabayllo. El ataque ocurrió durante la hora punta, cuando varios pasajeros abordaban la unidad en una zona de alta circulación vehicular y peatonal.

Las imágenes registradas tras el atentado muestran al menos dos impactos de bala en la carrocería, cerca de la puerta del vehículo. En el lugar también fueron encontrados aproximadamente tres casquillos de bala. Testigos señalaron que los presuntos agresores serían un hombre y una mujer que se desplazaban a bordo de una motocicleta y escaparon en dirección a San Martín de Porres.

El ataque ocurrió en la intersección de las avenidas Morales Suárez y Universitaria, apenas un día después del asesinato y posterior quema de un colectivero dentro de su propia unidad, en el paradero Primera de Pro, en Los Olivos. La empresa Machu Picchu S.A. ya había sufrido otros dos ataques armados durante 2025, uno en junio, en Chorrillos, y otro en agosto, que dejó a un pasajero herido.

TRANSPORTISTAS EXIGEN SEGURIDAD

Los transportistas expresaron su preocupación ante la posibilidad de que estos ataques estén relacionados con el cobro de cupos y amenazas de extorsión contra la empresa. Algunos conductores aseguraron no haber recibido amenazas directamente, pero sospechan que las exigencias podrían estar dirigidas a la administración. La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables del atentado.