Extorsión a transportistas: ataques se extienden por Lima Norte y Lima Sur

Los ataques contra el transporte público continúan generando preocupación entre los conductores. Los transportistas denuncian que las amenazas y cobros extorsivos persisten pese a las intervenciones policiales, mientras una organización conocida como “Los Mexicanos” vuelve a aparecer vinculada a estos hechos.

Julio Bretonche, dirigente de transporte, señaló que las capturas de algunos integrantes no han permitido detener el funcionamiento de la organización. Aseguró que las amenazas continúan y que las empresas siguen realizando pagos extorsivos para poder trabajar.

INCENDIAN VEHÍCULOS

La violencia también ha llegado al extremo de incendiar vehículos con personas en su interior. Entre los casos mencionados figuran el ataque ocurrido en Santa Anita, donde una combi fue quemada con el cobrador dentro, y otro registrado en Puente Piedra, donde colectiveros denunciaron amenazas y exigencias de dinero.

Los ataques se han extendido a distintos puntos de Lima. En Lima Norte, los transportistas identifican zonas como el óvalo Zapallal y Primera de Pro, mientras que en Lima Sur señalan Alipio Ponce y Atocongo. La Policía sostiene que la organización habría surgido en Barrios Altos y que busca expandir su red, mientras los transportistas reclaman resultados que permitan frenar los cobros extorsivos y trabajar sin temor.