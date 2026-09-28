Dengue en Perú: casos aumentan 79 % y regiones del norte concentran mayor incidencia

Los casos de dengue continúan en aumento en el Perú y ya bordean los 60 mil contagios, lo que representa un incremento del 79 % en comparación con el año pasado. La vigilancia epidemiológica también registra 70 muertes asociadas a esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

Piura concentra la mayor cantidad de casos, con 11 mil 179 contagios, seguida de La Libertad con 9 mil 222. San Martín registra cerca de 8 mil casos, mientras que Lambayeque acumula 7 mil 744 y Lima alcanza los 5 mil 539. Las autoridades advierten que las condiciones de temperatura y lluvias podrían favorecer la formación de criaderos.

Entre los principales síntomas del dengue se encuentran la fiebre alta, dolor intenso en el cuerpo, náuseas, vómitos y sarpullido en la piel. Ante una sospecha de infección, se recomienda acudir a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Las autoridades también insisten en las medidas de prevención dentro de los hogares. Los recipientes utilizados para almacenar agua deben ser lavados antes de volver a utilizarlos y permanecer tapados. Asimismo, se recomienda evitar la acumulación de agua en macetas y otros recipientes, debido a que pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor.