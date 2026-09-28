La Victoria: madre y su hijo mueren atrapados en incendio dentro de su vivienda

Una madre y su hijo murieron atrapados por las llamas durante un incendio registrado en una vivienda ubicada en la cuadra 6 de la avenida Sáenz Peña, en La Victoria. El siniestro ocurrió alrededor de las 3 de la tarde y una explosión de un balón de gas impidió que los vecinos pudieran ingresar para auxiliarlos.

Los residentes intentaron controlar la emergencia y rescatar a las víctimas, pero tuvieron que retroceder debido a la explosión. Minutos después llegaron los bomberos, personal de serenazgo y una cisterna municipal para controlar el fuego y evitar que se extendiera a las viviendas cercanas.

INCENDIO DE CÓDIGO 1

El Cuerpo General de Bomberos informó que se trató de un incendio código 1 que afectó un área de aproximadamente 45 metros cuadrados y cuatro compartimentos de la vivienda. En la emergencia participaron 25 bomberos voluntarios, seis unidades contra incendios, una ambulancia y una unidad eléctrica.

Las víctimas fueron identificadas como Carola Arias Medrano, de 61 años, y su hijo Brando Choclot Arias, de 45. Ambos serían las únicas personas que vivían en el inmueble. La causa del incendio aún no ha sido determinada y permanece bajo investigación.