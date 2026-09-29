Intensa llovizna sorprendió a limeños esta mañana

​Una intensa llovizna se registró durante la mañana de este martes 29 de setiembre, sorprendiendo a los vecinos de diversos distritos de Lima, dejando calles y avenidas principales completamente mojadas.

Un equipo de 24 Horas realizó un recorrido desde Jesús María y corroboró que el fenómeno climático abarcó distritos como San Isidro, Breña y sectores de Lima Sur como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

En las calles se observan que las veredas y pistas se encuentran mojadas y se registra una ligera llovizna. Aunque en algunas zonas este fenómeno se ha detenido; las autoridades han pronosticado lluvias en estos días.

​Pronóstico del Senamhi y cambio climático

​De acuerdo con los avisos del Senamhi, las lloviznas y la neblina se registrarán desde el 28 de septiembre hasta el próximo 3 de octubre, un panorama que podría extenderse hasta febrero del próximo año.

​Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la ciudadanía a priorizar acciones preventivas como la verificación de techos, la limpieza de desagües y el mantenimiento de viviendas vulnerables para mitigar los impactos de una temporada de lluvias que se ha adelantado.