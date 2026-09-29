La Victoria: ascienden a dos suboficiales por rescatar a víctima de secuestro

Dos suboficiales de la Policía Nacional fueron ascendidos al grado inmediato superior como reconocimiento por su participación en un operativo que permitió rescatar con vida a un hombre que había sido secuestrado. La ceremonia se realizó en La Victoria y contó con la presencia del ministro del Interior, César Astudillo, y del alto mando policial.

Durante el acto, el ministro destacó que ambos agentes enfrentaron a los delincuentes pese a recibir impactos de arma de fuego. Los policías abatieron a uno de los presuntos criminales, sometieron a los demás y lograron poner a salvo a la víctima, que se encontraba dentro de un vehículo mientras realizaba un servicio de taxi por aplicativo.

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Los hechos ocurrieron en la zona de Puente Piedra, en dirección hacia la Panamericana Norte. Además del fallecido, otros tres presuntos involucrados fueron detenidos y permanecen bajo investigación por estos hechos.

El ministro señaló que los agentes actuaron bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y destacó su labor frente a la criminalidad. Con el ascenso, ambos suboficiales pasaron de segunda a primera, como reconocimiento institucional por la acción considerada meritoria.