Policía que atropelló y mató a estudiante podría quedar libre: familia exige justicia

A un mes de la muerte de Valery Perales, una joven universitaria de 18 años que falleció tras ser atropellada por un agente policial en la avenida La Marina, sus padres expresaron su preocupación ante la audiencia de apelación en la que el efectivo busca afrontar la investigación en libertad. El Poder Judicial había dictado siete meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por el accidente.

Los padres de la joven cuestionaron que el agente pueda recuperar su libertad y señalaron que, tras el accidente, habría abandonado el lugar sin auxiliar a la víctima. De acuerdo con su versión, fueron otros jóvenes que transitaban por la zona quienes lo interceptaron. También señalaron que la motocicleta en la que se desplazaba no contaba con SOAT ni placa de rodaje.

DENUNCIAN IRREGULARIDADES

La familia, además, denunció presuntas irregularidades durante las primeras diligencias. Sostuvo que en un documento policial se habría consignado inicialmente que el vehículo involucrado era una bicicleta y cuestionó que el efectivo haya sido trasladado a un hospital policial para luego aparecer nuevamente en la comisaría. Estos hechos, indicaron, deberán ser esclarecidos durante la investigación correspondiente.

Valerie cursaba el cuarto ciclo de la carrera de Odontología y se dirigía a su centro de estudios cuando ocurrió el accidente. Sus padres pidieron que se mantenga la prisión preventiva mientras avanza el proceso y expresaron su temor de que el investigado pueda abandonar el país o no ser ubicado si afronta la investigación en libertad.