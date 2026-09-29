Transportistas denuncian que ataques y extorsiones continúan pese a operativos

Julio Bretoneche, vocero de Transportistas Unidos, expresó su preocupación por los recientes ataques contra trabajadores del sector y sostuvo que, pese a las intervenciones policiales, las extorsiones continúan afectando a empresas y transportistas. En entrevista con 24 Horas, señaló que la falta de continuidad en las políticas de seguridad dificulta los resultados frente a las organizaciones criminales.

ENFRENTAMIENTOS POLÍTICOS

Bretoneche cuestionó además los enfrentamientos políticos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo y consideró que estos terminan afectando la lucha contra la delincuencia. Afirmó que los transportistas necesitan acuerdos que se traduzcan en acciones concretas y pidió que se otorguen las herramientas necesarias para fortalecer las labores de seguridad. También señaló que no cuenta con pruebas para afirmar que existan congresistas que faciliten deliberadamente la continuidad de las actividades criminales.

Respecto a los recientes operativos contra organizaciones dedicadas a la extorsión, el dirigente sostuvo que algunas empresas dejaron temporalmente de pagar cupos después de determinadas intervenciones policiales, pero que posteriormente las amenazas se habrían reactivado. Entre sus propuestas, planteó fortalecer con tecnología y recursos al área de inteligencia de la Policía y mejorar las condiciones logísticas para facilitar las investigaciones.

Bretoneche afirmó que actualmente algunas empresas estarían pagando extorsiones a tres o cuatro organizaciones criminales y advirtió sobre el impacto de este problema en pequeños comercios, farmacias, emprendimientos y el transporte.