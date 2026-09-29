Agente denuncia que fue drogado y despojado de su arma tras conocer a mujer en redes sociales

Un agente de seguridad denunció haber sido víctima de un presunto robo luego de conocer a una mujer a través de redes sociales y acordar un encuentro en un hotel de Independencia. El hombre afirmó que después de consumir bebidas perdió el conocimiento y despertó horas más tarde con golpes y sin sus pertenencias, entre ellas su arma de fuego de trabajo, valorizada en aproximadamente 6 mil soles.

De acuerdo con su relato, la mujer lo habría contactado mediante perfiles falsos de Facebook y fue ella quien lo condujo hasta el establecimiento. El hombre señaló que solo consumió dos cervezas y una bebida de guaraná antes de perder completamente el conocimiento. Al despertar, dijo haber encontrado lesiones en distintas partes del cuerpo y posteriormente fue auxiliado por un desconocido, quien le prestó un teléfono para comunicarse con un familiar.

La víctima acudió a la comisaría de Independencia para presentar la denuncia y también pasó por una evaluación médico-legal. Además, comunicó el robo del arma a la SUCAMEC y entregó información relacionada con los accesorios y municiones que tenía bajo su responsabilidad. El denunciante cuestionó que las autoridades no hayan acudido oportunamente al hotel para recoger las imágenes de las cámaras de seguridad.

ALERTA

La víctima busca identificar a la mujer y alertar a otras personas sobre el presunto modus operandi que, según su denuncia, habría utilizado para contactarlo y llevarlo hasta el establecimiento. El caso también genera preocupación por la desaparición del arma de fuego, por lo que se plantea la necesidad de ubicar las cámaras de seguridad de la zona y determinar qué ocurrió dentro del hotel.