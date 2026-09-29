Callao: ¿por qué el mar adoptó un inusual tono turquesa?

Un inusual tono turquesa comenzó a observarse en las aguas de la Costa Verde, en el Callao y otros sectores del litoral central. Para explicar este fenómeno, especialistas de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra señalaron que actualmente se registran condiciones oceanográficas asociadas al fenómeno El Niño, entre ellas el ingreso de masas de agua con características diferentes a las habituales para esta época del año.

El almirante Jorge Vizcarra, director de Hidrografía y Navegación, explicó que estas masas de agua presentan variaciones en salinidad, oxigenación y temperatura, lo que puede modificar la tonalidad del mar. A ello se suman los recientes oleajes anómalos, que remueven una mayor cantidad de sedimentos en la costa y generan cambios visibles en la coloración. El especialista descartó que el tono observado actualmente se deba a un proceso de descomposición de fitoplancton por falta de oxígeno, debido a que las aguas presentan una buena oxigenación.

La Marina también advirtió que las temperaturas del mar se encuentran por encima de sus valores habituales, especialmente en el norte del país, donde se han registrado anomalías positivas de hasta siete grados en algunas zonas. Estas aguas cálidas avanzan progresivamente hacia el litoral central, mientras las autoridades mantienen un monitoreo permanente mediante estaciones oceanográficas y mediciones de temperatura superficial y subsuperficial.

FENÓMENO EL NIÑO

Según Vizcarra, el color turquesa podría volver a observarse de manera intermitente durante los próximos meses, dependiendo de la evolución de El Niño y de la presencia de oleajes. Asimismo, se informó que entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre se esperan oleajes de ligera intensidad en sectores del litoral central y sur, que podrían volver a movilizar sedimentos. La Marina continuará vigilando estas condiciones para determinar cómo evolucionan las aguas frente a la costa peruana.