“Los Mexicanos” siguen atemorizando a transportistas pese a capturas

La organización criminal conocida como “Los Mexicanos” continúa generando preocupación entre los transportistas de Lima pese a las recientes capturas de algunos de sus integrantes. En las últimas horas, un nuevo ataque contra una unidad de transporte de la empresa Machu Picchu volvió a poner en alerta a los conductores, mientras que otro atentado registrado en Lima Norte dejó como saldo la muerte de un transportista.

Según información proporcionada por la Policía, detrás de la organización estaría un sujeto conocido con el alias de “X”, quien ya habría sido plenamente identificado y se encontraría actualmente en México. El coronel Roger Cano, jefe de la División de Robos, indicó que la banda utiliza incluso números telefónicos con códigos de ese país para establecer sus comunicaciones y realizar sus actividades ilícitas.

Las autoridades también han advertido que el nombre de “Los Mexicanos” estaría siendo utilizado por diferentes grupos delictivos debido a la notoriedad que ha adquirido. La estructura principal habría surgido en Barrios Altos y posteriormente comenzó a extorsionar a comerciantes del Mercado Central, antes de expandirse hacia otros sectores y establecer vínculos con ciudadanos venezolanos después de la pandemia, según la información difundida en el reportaje.

ORGANIZACIÓN TRANSNACIONAL

El Ministerio del Interior ha identificado a “Los Mexicanos” como una organización criminal de carácter transnacional, lo que permitiría ampliar las acciones de investigación y seguimiento fuera del territorio peruano. Ahora, las autoridades buscan ubicar y capturar al presunto cabecilla que permanece en el extranjero, mientras los transportistas continúan exigiendo medidas concretas para frenar los ataques y las extorsiones que afectan sus actividades.