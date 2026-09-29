VMT: niño de 6 años queda grave tras ser golpeado por viga

Un niño de apenas seis años permanece en estado grave luego de ser golpeado por una pesada viga que cayó desde un tráiler mientras era descargada en plena calle Francisco Vidal, en Villa María del Triunfo. El menor regresaba del colegio cuando ocurrió el accidente y sufrió un fuerte impacto en la cabeza que le provocó un derrame cerebral. Su padre también resultó herido tras recibir golpes en la cabeza y el cuello.

El material era descargado en una zona por donde transitan diariamente vecinos y escolares. El abuelo del pequeño denunció que las enormes estructuras suelen ocupar las veredas y dificultan el paso de los peatones, incluso en los alrededores de centros educativos. Vecinos señalaron que el accidente pudo haberse evitado si se hubiera colocado una cinta de seguridad para impedir el tránsito por el lugar durante las labores de descarga.

Tras el accidente, personal municipal intervino el establecimiento donde se realizaban estas actividades y constató que no contaba con un requisito de seguridad exigido para su funcionamiento. Ante este incumplimiento, las autoridades dispusieron la clausura temporal del local. Según informó el municipio, la medida fue adoptada debido a la falta del documento correspondiente a la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

MENOR CONTINÚA HOSPITALIZADO

Mientras el menor continúa hospitalizado y su familia espera su recuperación, la Policía deberá determinar las responsabilidades por lo ocurrido. El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento las condiciones de seguridad durante la descarga de materiales pesados en zonas urbanas y de alto tránsito peatonal, especialmente en lugares frecuentados por escolares.