Senamhi utiliza supercomputadora e inteligencia artificial para mejorar pronósticos meteorológicos

El Senamhi viene utilizando la supercomputadora Nuna y herramientas de inteligencia artificial para fortalecer sus pronósticos meteorológicos. El sistema procesa grandes cantidades de información proveniente de estaciones meteorológicas, radares e imágenes satelitales para identificar patrones relacionados con el comportamiento del clima.

La tecnología permite desarrollar modelos especializados que generan pronósticos preliminares. Estos resultados son posteriormente evaluados por los especialistas del Senamhi, quienes tienen la responsabilidad de determinar los pronósticos finales que son comunicados a la población.

Nuna comenzó a operar a inicios de 2024 y cuenta con alrededor de 6 mil núcleos de procesamiento y una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 4,800 terabytes. Su capacidad permite ejecutar modelos de mayor resolución y agilizar procesos que anteriormente requerían servidores con menor capacidad computacional.

A este sistema se suman dos radares meteorológicos instalados en Piura e Ica, que monitorean fenómenos como nubes, precipitaciones y velocidad del viento. La información recopilada permite realizar un seguimiento en tiempo real y contribuir a una mejor preparación ante eventos meteorológicos como lluvias intensas, inundaciones y otros fenómenos asociados al clima.