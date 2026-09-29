"Los Mexicanos": policía identifica a presunto cabecilla de organización dedicada a extorsiones

La organización criminal es vinculada con una serie de amenazas y extorsiones contra emprendedores y empresas de transporte.

La organización criminal conocida como “Los Mexicanos” es vinculada por la Policía Nacional con una serie de amenazas y extorsiones contra emprendedores y empresas de transporte. Mensajes intimidatorios y videos difundidos por este grupo utilizan una bandera verde, blanca y roja y la imagen de un águila como parte de su identificación.

El coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, señaló que pequeñas bandas también utilizan el nombre de “Los Mexicanos” como una especie de “franquicia”. Explicó que la organización habría surgido en Barrios Altos, donde comenzó a extorsionar a emprendedores y empresas de transporte, para luego expandirse a otros sectores.

La Policía identifica al alias “J” como el presunto cabecilla de la organización. De acuerdo con la investigación policial, se trataría de un ciudadano peruano de aproximadamente 30 años que estaría fuera del país y que dirigiría y coordinaría las actividades extorsivas. Además, las autoridades sostienen que parte del dinero obtenido mediante las extorsiones sería transferido a través de entidades bancarias en Venezuela.

ACCEDEN A CONVERSACIONES

Una reciente captura permitió a los investigadores acceder a conversaciones del celular de uno de los detenidos, en las que aparece un contacto vinculado al alias “J”. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance de la organización y ubicar a quienes estarían detrás de las amenazas y extorsiones atribuidas a “Los Mexicanos”.