Habla pasajero atropellado en ataque a combi en el Callao

Noel, un pasajero de 26 años, contó los minutos de terror que vivió durante el ataque a una combi ocurrido en el Callao. El joven regresaba de trabajar cuando la unidad llegó a un grifo Primax de la avenida La Paz. Allí, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta habrían atacado a balazos al conductor. Según su testimonio, se realizaron alrededor de 13 disparos, por lo que varios pasajeros saltaron del vehículo para ponerse a salvo.

En medio de la huida, el conductor habría continuado su recorrido sin advertir que Noel acababa de descender de la combi. El joven cayó al pavimento y terminó con el pie lesionado luego de que la unidad le pasara por encima. Otros cinco pasajeros y el cobrador también habrían saltado del vehículo. Vecinos de la zona auxiliaron al herido y solicitaron una ambulancia y la presencia de la Policía. Posteriormente, bomberos lo trasladaron al hospital Sabogal, donde los médicos determinaron que requería una operación.

El joven aseguró que presenta una fisura en el dedo gordo del pie y fuertes dolores que le dificultan movilizarse. Además, explicó que llevaba pocos días trabajando en una empresa y que ahora podría permanecer cerca de dos meses sin poder laborar. Por ello, manifestó su preocupación debido a que tendría que asumir por cuenta propia los gastos de la intervención médica, pese a que actualmente no cuenta con recursos para hacerlo.

CONTINÚA SU RECUPERACIÓN

Noel también pidió que se revisen y soliciten las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer cómo ocurrió el atropello y determinar las circunstancias exactas de la huida de la combi. Mientras continúa su recuperación, el joven espera recibir apoyo para afrontar la operación y los gastos que le ha generado este violento episodio, ocurrido cuando simplemente regresaba a casa después de su jornada laboral.