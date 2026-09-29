El mapa de la extorsión: los rubros más afectados y las bandas que operan en lima

La extorsión continúa afectando a pequeños negocios y emprendedores de distintos sectores en Lima. Bodegas, panaderías, farmacias y hasta comerciantes que trabajan en la vía pública son algunos de los rubros que estarían siendo afectados por el cobro de cupos y las amenazas.

Raúl Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, señaló que la problemática alcanza a pequeños empresarios y que los sectores con menores recursos son los más perjudicados. A ello se suma el impacto en las bodegas: Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios de la Mype, sostuvo que alrededor de 3 mil bodegas habrían cerrado durante el último año debido a la inseguridad ciudadana.

La manufactura mecánica también figura entre las actividades afectadas. Julio Surco, presidente de la Asociación de la Pequeña Empresa del Perú, afirmó que tres de cada diez empresarios son víctimas de extorsión y relató que en el parque industrial de Villa El Salvador se han registrado amenazas e intentos de incendiar locales.

BANDAS CRIMINALES

Un reporte citado en el material identifica la presencia de distintas bandas extorsivas en varios distritos de Lima Metropolitana. Entre ellas figuran “Los Malditos del Cono”, “Los Injertos del Norte”, “Los Mexicanos” y facciones vinculadas al Tren de Aragua. Además, entre enero y julio, Lima Centro registró 1783 denuncias por extorsión, seguida de Lima Este con 1203, Lima Norte con 1034 y Lima Sur con 941.