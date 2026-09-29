EsSalud gestiona compra internacional de medicinas para pacientes oncológicos

Pacientes oncológicos de EsSalud denuncian dificultades para acceder a medicamentos indispensables para continuar con sus tratamientos. Algunos aseguran que acuden reiteradamente a los establecimientos de salud en busca de sus medicinas y reciben como respuesta que no hay stock. Para quienes necesitan tomar estos fármacos diariamente, la falta de abastecimiento se ha convertido en una preocupación constante.

Una de las pacientes contó que debe consumir su medicamento todos los días y que, ante la falta de stock, se ve obligada a regresar constantemente al hospital para consultar cuándo podrá recibirlo. Otros pacientes y familiares también relataron que han tenido que acudir a distintos establecimientos para conseguir las medicinas, mientras algunas familias optan por comprarlas con sus propios recursos para evitar interrumpir los tratamientos.

El problema también alcanza a pacientes con otras enfermedades. Una familia aseguró que gasta más de mil soles al mes en medicamentos para una paciente con miastenia, debido a que no recibe de manera regular los fármacos que necesita. Los testimonios reflejan una misma preocupación: el desabastecimiento obliga a algunos asegurados a asumir gastos que no tenían previstos para poder mantener sus tratamientos.

SITUACIÓN AFECTA A TODO EL PAÍS

Ante esta situación, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, reconoció que existe desabastecimiento, principalmente de entre cuatro y seis medicamentos considerados esenciales para el tratamiento del cáncer. La funcionaria señaló que se gestiona una compra internacional y precisó que el problema no se concentra únicamente en Lima, sino que afecta a las 25 regiones del país.