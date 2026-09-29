Rescatan a 48 perros de presunto criadero clandestino en San Juan de Miraflores

Un operativo permitió rescatar a 48 perros de un inmueble de San Juan de Miraflores donde funcionaría un presunto criadero clandestino. Los animales, de raza bulldog, fueron encontrados en condiciones deplorables y algunos permanecían encerrados en espacios reducidos.

Según las autoridades, el lugar también habría funcionado como una clínica veterinaria clandestina dedicada a la venta de cachorros. Durante la intervención se reportaron presuntas prácticas de reproducción y procedimientos realizados a los animales, además de diversas afectaciones en su estado de salud.

Los canes fueron trasladados a la veterinaria municipal de San Juan de Miraflores para recibir atención. De acuerdo con lo informado, presentaban casos de desnutrición, problemas en la piel, hongos en las uñas y otras lesiones. Algunos también habrían sufrido golpes de calor durante el traslado.

La Fiscalía abrió una investigación por presunto maltrato y actos de crueldad contra animales, además de una posible investigación por ejercicio ilegal de la profesión. Dos personas fueron intervenidas durante el operativo y los perros permanecerán bajo cuidado mientras continúan las diligencias antes de determinar su eventual adopción.