Producción textil cae 29% y Gamarra reporta pérdidas por S/1000 millones

La producción textil peruana cayó cerca de 29% en agosto como consecuencia de los efectos del fenómeno El Niño, según información de la Sociedad Nacional de Industrias. En Gamarra, los comerciantes reportan pérdidas económicas que alcanzarían los S/1000 millones entre telas y prendas terminadas.

Mercadería de invierno permanece sin vender

Los microempresarios del emporio comercial afrontan una menor demanda de prendas de abrigo debido a la ausencia del invierno esperado. Medias afelpadas, camisetas, pantalones y casacas permanecen en los almacenes ante la falta de compradores.

Ante esta situación, los comerciantes han optado por reducir considerablemente sus precios para intentar recuperar parte de su inversión. Algunas casacas que anteriormente se vendían entre S/120 y S/150 ahora son ofrecidas a S/70, incluso por debajo del costo para algunos empresarios.

Empresarios piden medidas al Ejecutivo

Los representantes del sector textil solicitaron respuestas al Ejecutivo y cuestionaron las medidas adoptadas para proteger la producción nacional. Señalaron que la situación también afecta a los trabajadores y a la mano de obra peruana vinculada a la fabricación y confección de prendas.

Mientras los empresarios buscan reducir el impacto de las pérdidas, el emporio de Gamarra enfrenta almacenes llenos de mercadería de invierno que no logró comercializarse durante la temporada esperada.