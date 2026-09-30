Los Olivos: vehículo de candidato a regidor es atacado

El vehículo de Felipe Castillo, candidato a primer regidor de Los Olivos, fue atacado durante la madrugada frente a su local de campaña. Según relató el propio candidato, dos sujetos lanzaron un artefacto explosivo contra la camioneta, provocando daños en la zona cercana al sistema de gas del vehículo. Un vecino habría intervenido y evitado que el ataque provocara una explosión de mayores proporciones.

Castillo señaló que, además del ataque, recibió un mensaje extorsivo en su teléfono en el que le exigían abandonar la contienda electoral y advertían con nuevos ataques si continuaba realizando actividades de campaña. El candidato afirmó que ya había recibido amenazas de muerte anteriormente y que estas también habrían alcanzado a integrantes de su personal y a su familia.

El candidato vinculó las amenazas con las acciones realizadas durante los últimos años contra actividades que, según afirmó, estaban relacionadas con mafias dedicadas al cobro de cupos, extorsión y otras actividades ilícitas en el distrito. También sostuvo que estas organizaciones habrían sido afectadas por las intervenciones realizadas en distintos puntos de Los Olivos. Estas afirmaciones deberán ser materia de investigación.

CASO FUE DENUNCIADO

El caso ya fue denunciado ante la Policía y se realizaron las primeras diligencias. El mensaje recibido lleva la firma de un grupo identificado como “Los Chukis de Los Olivos”, cuya presunta participación en el ataque deberá ser determinada por las autoridades. Mientras avanzan las investigaciones, Castillo aseguró que continuará con sus actividades de campaña, aunque anunció que reforzará las medidas de seguridad.