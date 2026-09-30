Surquillo: roban mercadería valorizada en más de S/60 mil de vehículo

Un comerciante fue víctima del robo de mercadería valorizada en más de S/60 mil en una zona comercial de la avenida Tomás Marsano, en Surquillo. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron a dos personas merodeando por la zona antes de acercarse al vehículo de la víctima.

De acuerdo con el comerciante, llegó al lugar para ingresar a un negocio y recoger más productos. Mientras permanecía dentro del establecimiento, los sujetos habrían aprovechado que el vehículo quedó sin seguro para abrir la maletera y retirar una caja que contenía la mercadería. El afectado aseguró que permaneció distraído durante aproximadamente dos o tres minutos.

Las imágenes muestran a los presuntos responsables recorriendo previamente la zona y verificando que el propietario no estuviera cerca. El comerciante señaló además que, aparentemente, un vehículo habría estado esperando a pocos metros para facilitar la huida. Tras el robo, presentó una denuncia ante la Policía, pero afirmó que hasta el momento no ha recibido información sobre avances en la investigación.

FALTA DE PATRULLAJE

El afectado también cuestionó la falta de patrullaje en esta zona comercial y pidió mayor presencia de serenazgo y de la Policía. Los comerciantes sostienen que tanto ellos como los clientes se encuentran expuestos a robos y otros delitos, por lo que esperan que las imágenes de las cámaras permitan identificar a los responsables.