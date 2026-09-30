Chorrillos: padres de familia exigen reconstrucción de colegio María Auxiliadora

Padres de familia de la institución educativa 7064 María Auxiliadora, en Chorrillos, solicitaron la reconstrucción del plantel debido al deterioro de su infraestructura. Señalaron que las aulas, columnas y techos presentan daños que, a su consideración, representan un riesgo para los estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.

Una de las madres indicó que sus seis hijos estudian en este colegio y expresó su preocupación por las condiciones en las que diariamente los envía a clases. Según señaló, desde el 2021 los escolares vienen estudiando en estas condiciones. Entre los problemas que muestran las imágenes figuran fierros expuestos, columnas deterioradas, paredes rajadas y techos con huecos.

Los padres aseguraron que han enviado reiteradas solicitudes al Ministerio de Educación y que incluso han sostenido reuniones para buscar una solución. También indicaron que el pasado 31 de julio presentaron una nueva documentación solicitando una mesa de trabajo con el ministro de Educación. La situación se habría agravado con las recientes lluvias, debido a que algunas calaminas se encuentran rotas y permiten el ingreso de agua a las aulas.

ANUNCIAN POSIBLE MARCHA

Ante la falta de una respuesta concreta, los padres de familia advirtieron que podrían realizar una marcha para exigir la atención de las autoridades. La comunidad educativa señaló que el plantel cuenta con alrededor de 1,856 estudiantes y pidió que se adopten medidas para mejorar las condiciones de infraestructura y garantizar la seguridad de los menores.