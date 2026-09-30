Trasladan a carceleta a presunto sicario confeso del asesinato de China Polo

Luis Iván Obispo Díaz, ciudadano venezolano de aproximadamente 30 años, fue trasladado a una carceleta luego de recibir el alta del Hospital Víctor Ramos Guardia. El hombre es señalado por el Ministerio Público y la Policía como presunto sicario confeso del asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”.

El traslado se realizó bajo un amplio despliegue policial, con patrulleros y motocicletas. Durante su permanencia en el hospital, cerca de diez agentes custodiaron su habitación, mientras otros efectivos permanecieron en los exteriores ante el riesgo de un posible ataque.

Según su declaración ante las autoridades, Obispo Díaz habría recibido la oferta de S/15 000 para acabar con la vida de China Polo. También habría brindado detalles sobre las coordinaciones realizadas y las personas que lo acompañaron, además de señalar que estuvo en Nuevo Chimbote antes del ataque ocurrido en el mercado de La Explanada, en Caraz.

La investigación también comprende a Ronald Toro, señalado como presunto financista, quien ya habría brindado su declaración ante las autoridades fiscales. El Ministerio Público continúa recopilando información y revisando cámaras de seguridad para corroborar los testimonios y esclarecer las circunstancias del asesinato.