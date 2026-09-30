Carabayllo: se registra enfrentamiento durante intento de desalojo

Un nuevo intento de desalojo generó momentos de tensión en la zona de San Antonio de Torre Blanca 2, en Carabayllo. Un numeroso contingente policial, trasladado en camiones y buses, llegó al sector para ejecutar la diligencia relacionada con un prolongado conflicto judicial que mantiene la empresa Total Inmobili S.R.L. por la propiedad de un terreno de más de mil hectáreas.

Los vecinos que se oponen al desalojo bloquearon uno de los accesos y prendieron fuego a llantas, muebles, madera y otros objetos para impedir el avance de los agentes. En el lugar también quedaron evidencias del lanzamiento de piedras, mientras los policías intentaban controlar las llamas utilizando sus escudos y arrojando tierra sobre el fuego para poder ingresar a la zona.

La situación se tornó más peligrosa debido al uso de pirotecnia y otros objetos incendiarios por parte de los manifestantes. Según el reporte, algunos residentes portaban palos y lanzaban artefactos con fuego contra los escudos policiales. Ante la resistencia, los agentes avanzaron con apoyo de un patrullero que utilizó un extintor para apagar las llamas y facilitar el ingreso.

DILIGENCIAS DE DESALOJO

Esta sería una de varias diligencias de desalojo realizadas en el sector a raíz del litigio por la propiedad. Durante el operativo, el riesgo alcanzó también a las familias que se encontraban en el lugar, quienes buscaron protegerse y desplazarse hacia calles paralelas. El enfrentamiento obligó a mantener precaución en el avance policial debido a la persistencia de los ataques con pirotecnia.