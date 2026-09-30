Transporte unificado inicia marcha blanca en la Vía Expresa Grau

La Vía Expresa Grau entra en una nueva etapa con el inicio de la marcha blanca del transporte público. Desde este jueves 1 de octubre, buses circularán por el nuevo corredor para probar su funcionamiento antes de que opere de manera regular.

Durante esta primera fase, que se extenderá hasta el martes 6 de octubre, el servicio funcionará entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Serán dos buses por día, con salidas aproximadamente cada 20 minutos y circulación en ambos sentidos.

Recorrido y estaciones

El trayecto comprenderá la conexión entre la Estación Central y Parinacochas. Los buses tendrán paradas en Abancay, Andahuaylas y Parinacochas, mientras que los usuarios podrán abordar y descender en las estaciones habilitadas durante esta etapa de prueba.

La marcha blanca permitirá recoger información sobre los tiempos de viaje, la demanda de pasajeros y la frecuencia del servicio. También se verificará el funcionamiento de las estaciones y de los componentes técnicos instalados en el corredor, que busca integrar el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima.