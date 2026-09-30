Camioneta impacta contra condominio en San Miguel y deja dos presuntas víctimas mortales

Una camioneta protagonizó un violento accidente la mañana de este miércoles en el jirón Santa Ana, cuadra 5, en San Miguel. El vehículo perdió el control mientras avanzaba por la zona, arrolló a un peatón y terminó impactando contra las rejas de un condominio ubicado en la Plaza Moxeque.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana y causó alarma entre los vecinos. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, la camioneta chocó inicialmente contra un macetero de gran tamaño antes de alcanzar al transeúnte y continuar su recorrido hasta ingresar a la plaza.

El impacto provocó graves daños en la parte delantera del vehículo y afectó las rejas y la fachada del condominio. Vecinos de la zona señalaron que la camioneta habría circulado a excesiva velocidad antes de perder el control. El vehículo pertenecería a una empresa de telefonía.

Policía investiga las causas

La Policía continúa con las diligencias para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Además, se informó que un menor de aproximadamente 5 o 6 años habría viajado dentro de la camioneta al momento del impacto.