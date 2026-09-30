SJL: capturan a presunto involucrado en crimen de sereno

La Policía Nacional capturó a un sujeto presuntamente involucrado en el asesinato de Joaquín Carvajal, joven de 23 años que trabajaba como sereno en la Municipalidad de Pueblo Libre. El detenido se encuentra bajo custodia policial y es investigado por su presunta participación en el crimen ocurrido en la zona de Canto Chico, en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el sujeto habría sido quien trasladó a los sicarios que llegaron hasta el lugar a bordo de una motocicleta y dispararon contra un grupo de personas. En el ataque, Joaquín Carvajal y otro joven perdieron la vida, mientras que un tío de la víctima resultó herido tras ser alcanzado por una bala.

La familia de Joaquín sostiene que el joven no tenía vínculos con actividades ilícitas y mantiene la hipótesis de que los atacantes podrían haberse equivocado de víctima. El sereno también estudiaba y practicaba deporte, por lo que sus familiares exigieron a las autoridades esclarecer el móvil del crimen e identificar a todos los responsables.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

La Policía continúa con las diligencias para reconstruir la ruta seguida por los atacantes y determinar el grado de participación del detenido. Para ello, se vienen revisando imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, mientras la familia de Joaquín espera que las investigaciones permitan esclarecer el asesinato y llevar a los responsables ante la justicia.