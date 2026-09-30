PNP incauta más de 725 mil pastillas de éxtasis y maquinaria para su fabricación

Un operativo de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional permitió intervenir dos inmuebles y detener a dos personas presuntamente vinculadas con una organización dedicada a la fabricación y comercialización de éxtasis o MDMA. Durante la intervención, realizada en viviendas ubicadas en Santa Anita y San Martín de Porres, se decomisaron 725 mil 850 pastillas de éxtasis y 55 kilos de esta sustancia en polvo.

Entre los objetos incautados se encontró, por primera vez, una maquinaria artesanal presuntamente utilizada para la elaboración de estas drogas sintéticas. Los agentes hallaron una prensa con 23 moldes, 45 cuños para colocar diseños en las pastillas, además de pastilladoras, contadores y secadoras de pastillas, mezcladores, cocinas pequeñas, un deshidratador de alimentos y teléfonos celulares.

El general Manuel Vidarte informó que también fueron decomisados 971 gramos de ketamina, sustancia que, de acuerdo con la explicación policial, habría sido utilizada como insumo para la elaboración de otras drogas sintéticas. La Policía estimó que la intervención habría generado una afectación económica de aproximadamente 64 millones de soles a la organización investigada.

INTERVENIDO INTENTÓ ESCAPAR

Uno de los detenidos intentó escapar por los techos al advertir la presencia policial, pero fue capturado. Las autoridades señalaron que este sujeto tenía una requisitoria vigente por el delito de tráfico ilícito de drogas y que sería quien se encargaba de la fabricación de las sustancias, mientras que el segundo intervenido cumpliría funciones de ayudante. Ambos recibieron nueve meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.