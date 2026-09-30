Capturan a presuntos integrantes de Los Parqueros del J vinculados al robo de oro

Un operativo desplegado desde la madrugada de este miércoles permitió intervenir a presuntos integrantes de la organización criminal “Los Parqueros del J”, investigada por su presunta participación en el robo y hurto de oro, además del traslado y venta de explosivos destinados a la extracción ilegal de mineral. La acción estuvo a cargo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad junto al Ministerio Público.

Las diligencias se realizaron principalmente en Trujillo, aunque también alcanzaron Huamachuco y Pataz. En total, fueron allanados 23 inmuebles, donde los agentes encontraron municiones, explosivos, teléfonos celulares y documentación que será analizada como parte de las investigaciones. Además, se incautaron aproximadamente 100 mil dólares, dinero que, según la Policía, era ocultado incluso dentro de cajas de ropa interior.

Operaban desde el 2023

De acuerdo con la Policía, la organización operaría desde el año 2023 y habría enviado armas y municiones hacia Trujillo con destino final a Pataz. Los investigadores también sostienen que sus integrantes habrían provocado explosiones y cortes de energía para afectar las comunicaciones y facilitar el ingreso a socavones con fines de robo de mineral.

Durante los allanamientos, los agentes utilizaron escaleras para ingresar a algunos de los inmuebles y evitar posibles fugas. Una mujer también fue detenida en flagrancia por la presunta tenencia de municiones. Entre los investigados figura además un agente de la comisaría de Chepén, quien respondería al alias de “Bicho”.

Según la Policía, los intervenidos también estarían vinculados a acciones de amedrentamiento contra mineros formales y a la interrupción del suministro eléctrico, incluso mediante detonaciones contra torres de alta tensión. Las autoridades investigan si estas acciones tenían como finalidad desplazar a operadores formales y facilitar actividades relacionadas con la extracción ilegal de mineral.