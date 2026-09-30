24 Horas Edición Central

30/09/2026

Deudos de odontólogo atropellado en San Miguel acuden a comisaría

La familia de Paul Palacios llegó a la dependencia policial para denunciar al conductor involucrado en el accidente que acabó con la vida del odontólogo.



Los familiares de Paul Palacios, odontólogo de 48 años que murió tras ser atropellado en San Miguel, acudieron a la comisaría del distrito para presentar una denuncia contra Max Ramírez, conductor del vehículo involucrado en el accidente. Los deudos también anunciaron acciones contra la empresa vinculada a la unidad.

Palacios había salido de su vivienda aproximadamente a las 7:30 de la mañana para llevar a sus dos hijos al colegio y tenía previsto regresar a desayunar. Sin embargo, cuando retornaba a su domicilio fue embestido por el vehículo que terminó impactando contra el ingreso de un condominio.

Familia exige esclarecer lo ocurrido

El padre y la hermana de la víctima llegaron hasta la dependencia policial y expresaron su preocupación por lo sucedido. Según relató la familia, fueron informados de que Palacios había sido trasladado a una clínica, pero al llegar les comunicaron que ya había fallecido.

Mientras tanto, Max Ramírez permanece detenido y bajo custodia policial en una clínica debido a su estado de salud. Su abogado, Kevin Pérez, indicó que el conductor asegura no recordar cómo perdió el control del vehículo y que solo tiene conocimiento de lo ocurrido desde que despertó en el establecimiento de salud.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del accidente. Las autoridades también se encuentran a la espera de los resultados del dosaje etílico practicado al conductor, mientras la familia de Paul Palacios pide que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

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