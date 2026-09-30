Deudos de odontólogo atropellado en San Miguel acuden a comisaría

Los familiares de Paul Palacios, odontólogo de 48 años que murió tras ser atropellado en San Miguel, acudieron a la comisaría del distrito para presentar una denuncia contra Max Ramírez, conductor del vehículo involucrado en el accidente. Los deudos también anunciaron acciones contra la empresa vinculada a la unidad.

Palacios había salido de su vivienda aproximadamente a las 7:30 de la mañana para llevar a sus dos hijos al colegio y tenía previsto regresar a desayunar. Sin embargo, cuando retornaba a su domicilio fue embestido por el vehículo que terminó impactando contra el ingreso de un condominio.

Familia exige esclarecer lo ocurrido

El padre y la hermana de la víctima llegaron hasta la dependencia policial y expresaron su preocupación por lo sucedido. Según relató la familia, fueron informados de que Palacios había sido trasladado a una clínica, pero al llegar les comunicaron que ya había fallecido.

Mientras tanto, Max Ramírez permanece detenido y bajo custodia policial en una clínica debido a su estado de salud. Su abogado, Kevin Pérez, indicó que el conductor asegura no recordar cómo perdió el control del vehículo y que solo tiene conocimiento de lo ocurrido desde que despertó en el establecimiento de salud.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del accidente. Las autoridades también se encuentran a la espera de los resultados del dosaje etílico practicado al conductor, mientras la familia de Paul Palacios pide que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.