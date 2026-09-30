BTS en Lima: habilitarán accesos adicionales en estadio San Marcos

La Municipalidad Metropolitana de Lima realizará tres inspecciones al estadio San Marcos antes de los conciertos de BTS, programados para el 7, 9 y 10 de octubre. Las diligencias estarán a cargo de inspectores de gestión del riesgo de desastres, quienes verificarán que el recinto cumpla con las condiciones de seguridad necesarias para recibir al público.

Las inspecciones están previstas para los días 2, 5 y 6 de octubre y comprenderán la revisión del montaje, las estructuras temporales, las torres de audio y video, las instalaciones eléctricas y, principalmente, las vías y medios de evacuación. Las autoridades estiman que más de 50 mil asistentes podrían acudir a cada una de las fechas del evento.

Como parte del plan de seguridad, se habilitarán accesos adicionales, entre ellos las puertas 38 y 1, además de otras rutas de evacuación. La Municipalidad de Lima también recomendó que la empresa organizadora establezca un proceso progresivo para el retiro de los asistentes, priorizando inicialmente la evacuación de las tribunas y posteriormente de la zona de cancha, con el objetivo de evitar aglomeraciones.

DESVÍOS EN AVENIDA VENEZUELA

Asimismo, se contempla el cierre temporal de un tramo de la avenida Venezuela durante las fechas de los conciertos, por lo que se pidió a conductores y usuarios de la zona tomar sus precauciones y considerar posibles desvíos. Mientras tanto, las fanáticas de BTS, conocidas como ARMY, ya vienen congregándose en los alrededores del estadio a la espera de las presentaciones del grupo surcoreano.