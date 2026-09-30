Estructura metálica cae en la Costa Verde y bloquea parte de la vía hacia el Callao

Una estructura metálica ubicada en la intersección de San Miguel, en el ingreso al Callao, terminó desplomándose sobre la vía principal de la Costa Verde. El elemento correspondía a un anuncio que daba la bienvenida a la Provincia Constitucional del Callao y había sido inaugurado hace aproximadamente cuatro años.

De acuerdo con el reporte desde la zona, la estructura presentaba un avanzado estado de oxidación antes de ceder. Su caída interrumpió parcialmente el tránsito vehicular en una vía de alta circulación, generando congestión mientras se realizaban las labores para despejar el sector.

Realizan trabajos para retirar la estructura

Personal de emergencia inició el retiro de la parte afectada mediante trabajos de corte de la estructura metálica. La intervención se concentra en el tramo que cedió, correspondiente a uno de los lados del anuncio.

Hasta el momento no se han registrado personas heridas ni víctimas mortales. La presencia de vehículos, policías y serenos se mantiene en la zona mientras continúan las labores para retirar los restos y restablecer el tránsito con normalidad.