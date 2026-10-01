Municipalidad de Lima anuncia plan de desvíos por procesiones del Señor de los Milagros

La Municipalidad de Lima anunció un plan de desvíos y restricciones vehiculares por las procesiones del Señor de los Milagros programadas para octubre. Las medidas contemplan el cierre de la avenida Tacna durante las jornadas del recorrido, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los fieles y garantizar la seguridad en la zona.

La primera jornada se realizará este sábado 3 de octubre en el Cercado de Lima y la interrupción del tránsito está prevista entre el mediodía y las 9 de la noche. Los conductores que circulen por la avenida Garcilaso de la Vega deberán desviarse por Nicolás de Piérola, continuar hacia Alfonso Ugarte y Caquetá, para luego retomar la ruta por la avenida Los Próceres.

Restricciones y rutas de evacuación

Los vehículos que lleguen desde el norte también deberán utilizar rutas alternas, como la avenida Francisco Pizarro, para reincorporarse posteriormente al recorrido establecido. Las autoridades recomendaron tomar previsiones ante la presencia de una gran cantidad de personas en las calles.

Para el domingo 18 de octubre, la interferencia vehicular está prevista desde las 4 de la madrugada hasta las 6 de la mañana del día siguiente. El lunes 19 también se aplicarán restricciones, incluyendo algunos sectores del distrito de La Victoria. Además, se han establecido los jirones Moquegua, Emancipación, Ica, Huancavelica, Callao y Conde de Superunda como rutas de evacuación ante una eventual emergencia.

La Municipalidad de Lima informó que desplegará alrededor de mil agentes municipales, entre serenos, fiscalizadores y personal de movilidad urbana y gestión de riesgos. Los cierres también alcanzarán a los corredores complementarios que circulen por la avenida Tacna durante el desarrollo de las procesiones.