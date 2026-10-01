Marcha blanca del Metropolitano en la Vía Expresa Grau inicia con pasajeros

La marcha blanca del nuevo tramo del Metropolitano por la Vía Expresa Grau comenzó este jueves 1 de octubre y se extenderá hasta el 6 de octubre. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que el servicio también funcionará durante la jornada electoral de este domingo para atender a los usuarios.

El proyecto busca conectar el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima y facilitar el traslado de pasajeros. Durante esta etapa de prueba, los buses circularán por un corredor sin intersecciones, lo que permitirá evaluar el funcionamiento del servicio antes de su apertura total.

Respecto al tránsito en los alrededores, Reggiardo indicó que la Municipalidad de Lima trabaja en proyectos para mejorar la circulación en el centro de la ciudad. Entre ellos mencionó una propuesta para construir un tramo subterráneo en la avenida Abancay y un proyecto de semaforización valorizado en cinco millones de dólares.

En cuanto a la seguridad, el alcalde informó que la Guardia Metropolitana tendrá presencia en la infraestructura de EMAPE para supervisar y vigilar las instalaciones. La marcha blanca permanecerá habilitada hasta el 6 de octubre, mientras que la apertura total del servicio está prevista para diciembre.