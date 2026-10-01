Rímac: capturan a cuatro presuntos integrantes de banda vinculada a extorsiones

Cuatro personas fueron intervenidas por la Policía tras ser vinculadas preliminarmente con la banda criminal “Los Enjertos del Rímac”, investigada por presuntas extorsiones y ataques en esta zona de la capital. Entre los detenidos se encuentra un menor de 16 años, de acuerdo con la información difundida durante el operativo.

La intervención se produjo luego de un ataque registrado el 30 de septiembre contra una obra de construcción civil. Las cámaras de seguridad captaron a un sujeto que descendió de una motocicleta y realizó aproximadamente cinco disparos contra el lugar. Previamente, el presunto atacante habría utilizado un mototaxi para desplazarse por la zona antes de cambiar de vehículo.

Durante la operación, los agentes incautaron dos armas de fuego, machetes, teléfonos celulares y presuntas sustancias ilícitas. La Policía también encontró una camiseta roja del club Universitario de Deportes que habría sido utilizada por uno de los sujetos captados durante el ataque a la obra.

PRESUNTOS CASOS DE EXTORSIÓN

El coronel a cargo de la intervención señaló que la organización estaría involucrada en presuntos casos de extorsión contra propietarios de negocios y obras de construcción civil. La Policía continúa con las diligencias para ubicar a otros presuntos integrantes y determinar la participación que habría tenido cada uno de los intervenidos.