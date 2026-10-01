SJL: conductor de mototaxi denuncia que quedó con lesiones tras choque con bus

Un conductor de mototaxi denunció que resultó gravemente lesionado tras un accidente de tránsito ocurrido cerca de la estación Los Jardines, en San Juan de Lurigancho. Segundo Sarati terminó con un brazo fracturado, heridas en la cabeza y otras lesiones luego de que, según su versión, un bus de la empresa Etulsa lo impactara cuando realizaba una maniobra de giro.

El afectado aseguró que tenía la luz verde del semáforo y que el bus habría cruzado cuando la señal estaba en rojo, provocando que su vehículo fuera arrastrado varios metros. Debido a sus lesiones, permanece imposibilitado de trabajar y teme que su recuperación pueda extenderse por varios meses. Además, señaló que su mototaxi quedó seriamente dañada y que la reparación tendría un costo aproximado de 8,500 soles.

Sarati también cuestionó la falta de acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido. Según relató, una de las cámaras ubicadas en la intersección no funcionaba y, pese a que existiría otro dispositivo que habría registrado el accidente, hasta el momento no ha podido obtener las grabaciones. El conductor afirmó además que el informe policial lo responsabiliza por presuntamente haber cruzado con el semáforo en rojo, versión que él rechaza y que asegura poder contradecir con el testimonio de sus compañeros.

CHOFER FUE LIBERADO

El conductor señaló que el chofer del bus fue liberado y que la unidad ya fue retirada de la dependencia policial. Mientras continúa el proceso para determinar responsabilidades, pidió que se recuperen las imágenes de las cámaras y se investigue el accidente. El afectado, quien tiene tres hijas menores, también solicitó apoyo debido a que no puede trabajar y aseguró que hasta el momento no ha recibido asistencia de la empresa involucrada.