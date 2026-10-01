VMT: calles quedan inundadas tras intensa llovizna y dificultan tránsito de vecinos

Las intensas lloviznas registradas desde la madrugada provocaron la inundación de calles en Villa María del Triunfo. En la avenida El Triunfo, un gran empozamiento de agua dificulta el desplazamiento de peatones, vehículos y vecinos que transitan por el sector.

La acumulación se registra frente al ingreso principal de la institución educativa República del Ecuador, conocida como Perú BIRF. Padres de familia señalaron que los escolares deben atravesar la zona para llegar a clases y advirtieron sobre el riesgo de caídas debido a la presencia de agua y posibles desniveles cubiertos.

El problema también afecta a otras instituciones educativas ubicadas en los alrededores. Según los vecinos, son tres colegios los perjudicados por las lluvias, entre ellos el colegio 6032 y el colegio Loyureta, donde también se observa acumulación de agua.

Durante el reporte, una grúa llegó hasta el colegio Perú BIRF para realizar trabajos de infraestructura. Los vecinos esperaban además la llegada de una motobomba que permita retirar el agua acumulada y evitar que continúe afectando a las viviendas y vías de la zona.