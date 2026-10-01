MTC incauta 178 equipos de comunicación vinculados a extorsiones en ocho penales

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó 178 equipos de comunicación incautados durante 15 acciones de fiscalización realizadas dentro y cerca de ocho establecimientos penitenciarios del país. Los dispositivos habrían sido utilizados para brindar señal de internet y voz de manera prohibida.

Entre los penales mencionados se encuentran Castro Castro, Picsi en Lambayeque y Huacariz en Cajamarca, además de establecimientos ubicados en Madre de Dios y otras regiones. Los operativos se realizaron en coordinación con el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Según explicó el ministro, los equipos permitían generar señales no autorizadas tanto desde el interior como desde el exterior de los penales. El MTC cuenta con mecanismos para monitorear estas emisiones, identificar aquellas que vulneran la normativa e intervenir los dispositivos con apoyo de las autoridades correspondientes.

El sector anunció que continuará e intensificará las labores de fiscalización para desactivar estas redes de comunicación ilegales. Asimismo, se informó que las personas involucradas en estas actividades pueden recibir penas privativas de libertad y que algunos intervenidos ya fueron puestos a disposición de la justicia.