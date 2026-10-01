40 observadores internacionales supervisarán elecciones regionales y municipales

Un total de 40 observadores y organismos electorales internacionales fueron acreditados para acompañar las elecciones regionales y municipales de este domingo 4 de octubre. Las delegaciones buscan conocer de cerca el desarrollo del proceso electoral peruano.

Entre las misiones acreditadas figuran la Organización de los Estados Americanos, la Uniore, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) y la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas. Antes de iniciar sus actividades, los expertos recibirán información sobre las instituciones, normas y funcionamiento del sistema electoral nacional.

Durante su permanencia en el país, los observadores realizarán reuniones de coordinación con organismos electorales y representantes de la sociedad civil. También tienen previsto acudir a la sede principal de la Reniec y a la Asociación Civil de Transparencia para conocer distintos aspectos vinculados al proceso.

Como parte de sus actividades, las delegaciones sostendrán una reunión con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Las autoridades electorales señalaron que la observación internacional cuenta con metodologías de recojo de información tanto cualitativas como cuantitativas para evaluar el desarrollo de los comicios.