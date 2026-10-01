Denuncias por extorsión aumentan, mientras bajan las sentencias por este delito

Las denuncias por extorsión han aumentado de manera considerable en los últimos cinco años, pero este incremento no se refleja en el número de personas sentenciadas por este delito. De acuerdo con cifras citadas del Instituto Peruano de Economía (IPE), en 2021 se registraron 4.761 denuncias por extorsión y 712 personas fueron sentenciadas.

CIFRAS ALARMANTES

Para 2026, las denuncias alcanzaron las 26.217, más de cinco veces la cifra registrada cinco años atrás. Sin embargo, el número de personas sentenciadas descendió a 650, es decir, por debajo de las 712 registradas en 2021.

El especialista Leonardo Caparrós señaló que esta diferencia podría estar relacionada con diversos factores, entre ellos la duración de las investigaciones fiscales y judiciales. También mencionó como posibles factores la corrupción, la liberación de investigados y las amenazas o amedrentamientos contra fiscales y jueces, aunque estos últimos fueron planteados como posibilidades y no como una conclusión sobre todos los casos.

El incremento de las denuncias también refleja la presencia de ataques y atentados vinculados a distintos sectores comerciales y empresariales. La diferencia entre el número de denuncias y las sentencias evidencia que los procesos pueden tomar tiempo, mientras las autoridades enfrentan un aumento sostenido de casos de extorsión.