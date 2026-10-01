Capturan a alias “Jota”, presunto cabecilla de “Los Parqueros del Jota”

Alias “Jota”, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal “Los Parqueros del Jota”, fue capturado por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el Ministerio Público. El sujeto contaba con una orden judicial de detención preliminar.

Según las autoridades, la organización tendría diferentes integrantes encargados de funciones específicas, entre ellas un brazo armado, conductores, comercializadores de explosivos y personal encargado de la logística de armas de fuego y municiones. El grupo estaría vinculado principalmente al robo de material aurífero.

La captura se produjo horas después de que alias “Jota” lograra evadir el megaoperativo denominado “Explosión 2026”. Los agentes continuaron con el seguimiento hasta ubicarlo y detenerlo. Entre los intervenidos también figura un agente de la comisaría de Chepén, mientras que todos los detenidos permanecerán bajo custodia durante 15 días.

Durante las intervenciones se incautaron mecha lenta, sustancias ilícitas y stickers con mensajes extorsivos. De acuerdo con la tesis fiscal, “Los Parqueros del Jota” también se habrían dedicado al traslado y comercialización de explosivos hacia Pataz. La Policía no descarta que la organización tenga vínculos con actividades de minería ilegal.