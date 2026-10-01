Asesinato de sereno en SJL: cámaras captaron fuga de los sicarios tras el crimen

Las cámaras de videovigilancia de San Juan de Lurigancho registraron la ruta de escape de los presuntos sicarios que participaron en el asesinato del sereno Joaquín Carvajal y de David Gamarra. El doble homicidio ocurrió la noche del 28 de septiembre en Canto Chico.

Las imágenes muestran a una motocicleta pasando cerca de las víctimas minutos antes del ataque. Luego de los disparos, el conductor habría esperado al presunto sicario para facilitar su huida. Las cámaras permitieron reconstruir el recorrido que realizaron ambos sujetos por diferentes calles del distrito.

Durante el seguimiento, la Policía logró identificar la placa de la motocicleta presuntamente utilizada en el crimen. El vehículo fue incautado y su usuario quedó detenido por su posible vinculación con el doble homicidio. Además, alias “Cura”, de 24 años, fue intervenido en el Callao y permanece bajo investigación.

En el celular del detenido se hallaron imágenes relacionadas con armamento, sustancias ilícitas y municiones, elementos que serán analizados como parte de las diligencias. Mientras tanto, la familia de Joaquín Carvajal pidió que las investigaciones continúen hasta identificar a todos los responsables del asesinato.