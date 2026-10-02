Más de 500 mil personas votarán este domingo en el distrito de San Martín de Porres

Un total de 533,870 electores hábiles están registrados en el padrón del distrito de San Martín de Porres para participar en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La jornada electoral se llevará a cabo este domingo 4 de octubre de 2026. Para este proceso en San Martín de Porres, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dispuesto la instalación de 1,786 mesas de sufragio distribuidas en 171 locales de votación.

Multas por no votar

Los ciudadanos pueden conocer el local donde deberán acudir a votar mediante la Consulta Electoral de la ONPE, disponible en su plataforma oficial.

Cabe señalar que, la ONPE informó que los miembros de mesa que no cumplan con ejercer el cargo el próximo 4 de octubre estarán sujetos a una multa de S/ 275, equivalente al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).