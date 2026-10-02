Joven accidentada permanece hospitalizada y familia denuncia dificultades para su atención

Caroline Martínez se dirigía a su centro de labores cuando fue impactada por una camioneta en la avenida Choquehuanca, en San Isidro. Según relató su familia, la joven sufrió dos fracturas en una pierna y actualmente permanece internada en el Hospital Negreiros, donde espera ser operada.

De acuerdo con el padre de la joven, el accidente ocurrió durante la hora punta, cuando Caroline transitaba en su motocicleta por el carril derecho. El familiar sostuvo que una camioneta apareció a velocidad excesiva y terminó impactando la parte lateral de la motocicleta. El conductor involucrado, identificado como Antonio Huapaya, permaneció detenido durante 48 horas y luego fue liberado, según el relato familiar.

Familia cuestiona atención médica

Los padres de Caroline denunciaron además dificultades para acceder a la atención médica luego del accidente. Señalaron que la motocicleta no contaba con un SOAT vigente, por lo que tuvieron que firmar un pagaré para continuar con el proceso de atención. La joven fue trasladada por distintos establecimientos de salud hasta llegar al Hospital Negreiros.

La familia afirma que el estado de salud de Caroline se complicó en las últimas horas debido a fiebre, malestar estomacal y una infección, situación que habría retrasado la intervención por sus fracturas. Los padres pidieron que se priorice su recuperación y que se esclarezcan las circunstancias del accidente y las responsabilidades correspondientes.