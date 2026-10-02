Joven hospitalizada tras sufrir accidente: experto habla del tema

Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, se pronunció sobre el caso de la joven que permanece hospitalizada tras sufrir un accidente y presentar fracturas en una de sus piernas.

Cuestiona atención hospitalaria

Durante la entrevista, Villegas señaló que las víctimas de accidentes de tránsito deben recibir atención médica y cuestionó que la paciente haya sido trasladada entre distintos establecimientos de salud para continuar con su tratamiento.

El especialista sostuvo que los familiares pueden presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes si consideran que se vulneró el derecho de la joven a recibir atención. También mencionó la cobertura del SOAT frente a este tipo de accidentes.

Piden investigar el caso

Villegas afirmó que existen otros pacientes que atraviesan situaciones similares en hospitales del país y cuestionó las condiciones en las que algunos esperan atención médica.

Finalmente, anunció que la Defensoría de Pacientes Hospitalarios del Perú, organización que representa, viene reuniendo a abogados y médicos auditores para acompañar casos de pacientes que denuncien presuntas irregularidades en establecimientos de salud.