Policía investigado por muerte de joven afrontará proceso en libertad y familia teme que escape

Valery Perales, de 18 años, murió luego de ser atropellada por una motocicleta cuando se dirigía a su centro de estudios. El accidente ocurrió el 26 de agosto y la joven falleció al día siguiente debido a la gravedad de sus lesiones.

Investigado dejará el penal

El Poder Judicial había dispuesto siete meses de prisión preventiva para el suboficial Edson Reyes Calderón, investigado por el atropello. Sin embargo, su defensa apeló la medida y tres jueces de la Sala Penal determinaron que continuará afrontando el proceso en libertad.

La decisión genera preocupación entre los padres de Valery, quienes temen que el investigado pueda evadir la justicia mientras avanza el proceso. La familia sostiene que continuará solicitando que se garantice su permanencia y el cumplimiento de las disposiciones judiciales.

Familia exige justicia

Los padres de la joven cuestionaron la decisión y expresaron el dolor que representa que el investigado pueda continuar con su vida junto a su familia mientras ellos afrontan la ausencia de Valery.

La familia aseguró que seguirá exigiendo justicia y espera que Reyes Calderón cumpla con todas las disposiciones establecidas por el Poder Judicial durante el desarrollo de la investigación.