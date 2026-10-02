Jhonsson “Pulpo” es condenado a 35 años de prisión por asesinato de comerciante en Trujillo

Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”, fue condenado a 35 años de prisión por el asesinato de la comerciante Juliana Eustaquio, ocurrido en el distrito de El Porvenir, en Trujillo. La víctima realizaba sus actividades con normalidad en un mercado cuando fue atacada.

Según el informe, el condenado llegó hasta el lugar para asaltar a la comerciante y posteriormente le disparó en la cabeza, provocándole la muerte. El crimen ocurrió en 2020 y, seis años después, el Tercer Juzgado de Trujillo dictó la sentencia.

Cruz Torres aceptó su responsabilidad por el delito de robo agravado con subsecuente muerte y se acogió a la terminación anticipada del proceso. Este mecanismo permitió reducir la condena, que finalmente quedó establecida en 35 años de prisión.

Actualmente, “Jhonsson Pulpo” permanece recluido en la Base Naval del Callao, donde cumple una medida de 36 meses de prisión preventiva por otra investigación relacionada con el reciente rapto de Jans Lara y el asesinato de otras cuatro personas en Trujillo.