Homicidios de adolescentes en Perú se acercan al récord de 2025

Dos menores resultaron baleados mientras se desplazaban en una motocicleta por la zona de Gambetta, en el Callao. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto, desde un vehículo, habría disparado contra ellos, dejándolos gravemente heridos.

Violencia golpea a menores

El caso se suma a una estadística que evidencia el impacto de la violencia sobre los adolescentes en el país. Según los datos citados, la mayoría de estas muertes por homicidio fueron provocadas por armas de fuego.

El ingeniero y analista de datos Juan Carbajal señaló que, de acuerdo con los registros del SINADEF, la cifra de 2026 se encuentra cerca de superar los homicidios registrados durante todo el año pasado.

Lima y Callao concentran casos

Carbajal indicó que Lima y Callao figuran entre las zonas donde se concentra el mayor número de muertes de adolescentes. Además, advirtió que la cifra podría incrementarse debido al retraso en la actualización de los registros oficiales.

El especialista explicó que la información del SINADEF puede tardar entre dos y tres semanas en actualizarse. Por ello, pidió transparentar y agilizar los datos sobre homicidios para que las autoridades puedan tomar medidas frente al avance de la violencia.